Землю для участников СВО опять нашли в селе Полюшко

Для участников специальной военной операции и членов семей погибших участников СВО в Качинском муниципальном округе на территории в 40,2 га под индивидуальное жилищное строительство подготовят 63 земельных участка.

Департамент архитектуры Севастополя объявил о начале общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории в кадастровом квартале 91:04:032001 с целью предоставления земельных участков участникам специальной военной операции. Документацией также предусматривается образование земельных участков под улично-дорожную сеть, спортивные и культурно-досуговые учреждения, амбулаторно-поликлиническое и стационарное медицинское обслуживание.

Общественные обсуждения проводятся по 3 июня. С проектной документацией можно ознакомиться с 27 мая на сайте департамента в разделе «Общественные обсуждения».

Предложения и замечания участники общественных обсуждений могут подавать как в электронном так и в письменном виде до 1 июня.

В поселке Полюшко и ранее формировали земельные участки для льготников, в том числе участников СВО. В 2026 году в регионе планируется выделить участникам СВО и членам их семей более тысячи земельных участков.

С 2024 года участники СВО имеют право выбирать: получить бесплатный земельный участок в Севастополе или денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей. В городском бюджете на текущий год на такую компенсацию заложен 1 млрд рублей.

