Удостоверения на управление маломерным судном выдавал за взятки

Начальник курсов судоводителей маломерных судов осужден на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима за взятки, служебный подлог и мошенничество.

Гагаринский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина С., занимавшего должность начальника курсов судоводителей маломерных судов. Подсудимый признан виновным в 34 эпизодах получения взятки, восьми случаях служебного подлога, а также в совершении мошеннических действий, совершенных с использованием служебного положения.

Судом установлено, что С. вносил в документы заведомо ложные сведения о прохождении взяткодателями курсов по управлению маломерными судами, на основании чего им незаконно выдавались сертификаты об успешном завершении обучения.

По совокупности преступлений бывший начальнику курсов проведет в колонии общего режима 4 года 6 месяцев, заплатит штраф в миллион рублей, а также три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере образовательных услуг. Осужденный взят под стражу в зале суда до вступления приговора в законную силу.

Общая сумма полученных им взяток составила 607 тысяч рублей. Деньги конфискованы и обращены в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок, сообщила пресс-служба суда.