Трассу «Таврида» готовят к увеличению разрешенной скорости

Уже в конце этого года Росавтодор может повысить скорость на участках «Тавриды» в Крыму до 110 км/ч, рассказали изданию «Коммерсант» в Росавтодоре.

Сейчас на большей части трассы действует ограничение 90 км/ч.

Ключевое условие для увеличения разрешенной скорости — это установка стационарного освещения.

Необходимые работы уже ведутся на участке 8–87-й км «Тавриды». Для освещения участка 87–187-й км уже готов проект, документы согласовываются, для участка 187–269-й км проект пока готовится. После завершения работ и проведения «комплекса мероприятий по организации движения» вопрос о повышении лимита скорости «может быть рассмотрен», отметили в Росавтодоре.

В компании также сообщили о планах повысить разрешенную скорость до 110 км/ч на участках трасс М-3 «Украина» с 65-го по 124-й км и М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км после завершения реконструкции.