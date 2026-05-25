Станция «Джанкой» закрыта для посадки и высадки пассажиров

Железнодорожная станция «Джанкой» в Крыму 25 мая остается закрытой для посадки и высадки пассажиров до специального объявления, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Накануне без уточнения причины сообщалось, что станция «Джанкой» в Крыму закрыта. От Джанкоя 23 мая временно приостановлено движение пригородных поездов.

«В понедельник, 25 мая, станция «Джанкой» будет закрыта для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, приехать на станцию «Джанкой» за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции «Урожайной» для дальнейшей пересадки в поезд», — цитирует сообщение перевозчика ТАСС.

Пассажиры могут самостоятельно доехать до станции «Урожайной», чтобы сесть в поезд или совершить посадку на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда. Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции «Урожайной», а после их на автобусах доставляют до Джанкоя.

Для помощи пассажирам на станции «Урожайной» дежурят два сотрудника «Гранд сервис экспресса».