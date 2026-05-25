«Сказочное королевство-2026» стартует 1 июня

Проект реализуется при поддержке Правительства Севастополя и Президентского фонда культурных инициатив, и в этом году обещает быть особенно масштабным.

В Севастополь съедутся театры из разных уголков России, чтобы показать лучшее, что создано для юного зрителя. География участников: от Хабаровска до Санкт-Петербурга, от Челябинска до наших черноморских соседей! Свои постановки привезут коллективы из Москвы, Уфы, Рязани, Тамбова, Туапсе, Евпатории и Макеевки. Такое многообразие — не случайность. Главная миссия фестиваля в Год единства народов России — через язык детского театра рассказать о традициях и показать, насколько мы едины в уважении к культуре, языку и сказкам друг друга.

Откроет десятый Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» премьера «Переполох в королевстве»СевТЮЗа. Зажигательная королевская сказка о важности дружбы станет отличным началом фестиваля, сообщила пресс-служба СевТЮЗа.

