Пострадавших в качинской школе ребят начали выписывать из стационара

По состоянию на утро 25 мая в городской больнице №5 оставалось шесть детей.

Из них одного уже до обеда готовят к выписке, второй, возможно, будет выписан во второй половине дня. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, еще двое пострадавших отправлены в Москву, они находятся в стабильном состоянии.

Выслушав сообщение подчиненного, губернатор Михаил Развожаев распорядился готовить ему встречу с родителями пострадавших детей для решения вопросов с поступлением в вузы и сдачи экзаменов.

Ученики выпускного класса пострадали 20 мая при обрушении балкона на втором этаже школы, куда они вышли сфотографироваться. Здание было капитально отремонтировано в 2025 году. Возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц.