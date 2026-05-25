Пострадавшего подростка доставили в Москву

Пострадавший в результате обрушения балкона в школе №13 Севастополя 17-летний подросток доставлен в Российскую детскую клиническую больницу, сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Первичную медпомощь ему оказали в больнице №5 Севастополя. 22 мая в сопровождении бригады анестезиологов-реаниматологов пациента транспортировали на реанимобиле в Москву. Дорогу он перенес удовлетворительно.

«Юноша госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена полученными травмами — у подростка открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы. При поступлении ему выполнена компьютерная томография всего организма, проведено полное клинико-диагностическое обследование и консультации профильных специалистов. По результатам исследований будет определена дальнейшая тактика лечения», — сообщила Анна Пыталь, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ.

Пострадавший получает комплексную интенсивную терапию и находится под наблюдением анестезиологов-реаниматологов. Вся необходимая специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь пациенту оказывается в полном объеме, сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы.

В Москву на лечение едет еще один пострадавший — поездом вместе с матерью и медицинским работником.

В Севастополе в городской больнице №5 остаются на стационарном лечении шесть подростков, пострадавших 20 мая во время обрушения балкона в школе №13. Двое — в тяжелом состоянии. Четверо — в состоянии средней степени тяжести.

Двое пострадавших — парень и девушка уже выписаны.