Похолодание и дожди ожидаются в Южном федеральном округе в последнюю неделю весны

Май завершится падением температуры воздуха более чем на 10 градусов, местами ожидаются грозы и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Наиболее ощутимое похолодание в последнюю неделю мая ожидается в Краснодарском крае и Ростовской области, где после выходных, которые прошли в сопровождении 30-градусной жары в дневные часы, уже следующие выходные пройдут при температуре воздуха, не достигающей и 20 градусов выше нуля. Так, в Ростовской области, по данным «Гисметео», всю неделю будут идти дожди. Температура воздуха днем в среднем будет держаться на уровне 16-20 градусов выше нуля, в ночное время — 8-12 градусов тепла. Гидрометцентр России предупреждает, что до 27 мая в области местами ожидаются грозы, при грозе порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. К концу недели ситуация начнет стабилизироваться — в последний день мая днем ожидается уже до 22 градусов тепла.

Похожей погодная ситуация будет и в соседнем Краснодарском крае. Последняя рабочая неделя мая здесь началась с кратковременных дождей при температуре воздуха в 26 градусов выше нуля. Уже к четвергу в регион придут наиболее интенсивные дожди, а самым холодным днем на неделе станет суббота, когда, по данным Росгидромета, воздух прогреется днем лишь до 18 градусов. Холодным станет и сам приход лета в Краснодарский край: в ночь с 31 мая на 1 июня ожидается лишь до 10 градусов тепла.

Значительное снижение температуры воздуха к концу недели синоптики также прогнозируют в Республике Крым и в Севастополе. В начале недели, в понедельник и вторник, в регионе ожидаются кратковременные дожди, но в целом солнечно, тепло и даже можно купаться в море.

Как сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в среду и четверг будет сухо и жарко, в степных районах днем до 28 градусов выше нуля, на остальной территории до плюс 25 градусов. К пятнице над Крымским полуостровом сформируется холодный фронтальный раздел, ожидается значительное понижение температуры воздуха: до 10 градусов в ночные часы и до плюс 18-20 градусов днем. Температура морской воды в Крыму составляет от 16-18 градусов у берегов Алушты и Ялты, в Керченском проливе — плюс 20 градусов, в Азове — плюс 17.

Грозы в конце мая

В Астраханской, Волгоградской областях и Республике Адыгея последние дни мая пройдут в сопровождении гроз. Так, в Волгоградской области дожди уже идут и продлятся минимум до выходных. До вторника включительно в регионе местами ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра при грозе могут достигать 20-25 метров в секунду. С середины недели осадки станут менее интенсивными и кратковременными. Дожди принесут и похолодание: если еще в понедельник в регионе днем будет до 28 градусов тепла, то к пятнице похолодает до плюс 18 градусов.

Ветрено и дождливо будет и в Астраханской области. Во вторник, по прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду. В среду — небольшой дождь, днем до 22-24 градусов тепла, ветер с порывами до 12 метров в секунду. В четверг в регионе ждут грозы, дождь и умеренный ветер.

А в Адыгее дожди начнут усиливаться с середины недели. 27 мая, по прогнозам Гидрометцентра, ожидается малооблачная погода, но будет сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Воздух будет прогреваться до 18-20 градусов. В пятницу при сильном ливне температура воздуха составит всего 13-15 градусов тепла днем и 9-10 градусов выше нуля ночью.

В Калмыкии со вторника ожидается похолодание — температура воздуха опустится с 27 до 21 градуса. В среднем температура воздуха на неделе составит 17-19 градусов выше нуля в дневные часы, а ночью — 9-13 градусов тепла.