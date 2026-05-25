Ограничения по топливу на заправках пока остаются

Ситуацию с топливом обещают нормализовать. На сегодня оно закуплено в полном объеме, теперь возникла проблема логистического характера, сообщил 25 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя первый заместитель губернатора Алексей Парикин.

По его словам, работа по доставке топлива с материка ведется совместно с коллегами из Республики Крым, с перспективой в ближайшее время переломить ситуацию в лучшую сторону.

— Думаю, что меры, которые мы сейчас принимаем, приведут к тому, что топливо будет в достаточном количестве, — прокомментировал ситуацию А.Парикин.

На совещании прозвучало, что существующие сейчас ограничения на всех заправках сохраняются, пока полностью не восполнятся запасы топлива.

По словам губернатора Михаила Развожаева, на отдельных заправочных станциях топливо будет отпускаться только для спецслужб. Он также отметил, что на не всех заправках будет полный ассортимент топлива.

— Тем не менее, топливо в городе есть, оно продолжает поставляться, — прокомментировал М.Развожаев.