Не смог пройти мимо кошелька

В Севастополе полицейские задержали мастера по ремонту бытовой техники за кражу 120 тысяч рублей у маломобильного пенсионера

В ходе следствия выяснилось, что 67-летний местный житель с ограниченными возможностями здоровья пригласил знакомых мастеров по ремонту бытовой техники, чтобы установить подвижную подставку для стиральной машины. Выполнив заказ, бригада направилась к выходу, но 24-летний мастер заметил в прихожей и похитил кошелек хозяина квартиры. В портмоне находились банковская карта и 35 тысяч рублей наличными.

Поскольку мастер ранее слышал в разговоре с пенсионером пин-код от карты и запомнил его, то сразу же отправился к ближайшему банкомату и снял с украденной карты еще 85 тысяч рублей. Все похищенные 120 тысяч рублей злоумышленник потратил на личные нужды и погашение долгов.

Обнаружив пропажу кошелька, пенсионер обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили и задержали вора, в отношении которого возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.