На станции «Джанкой» возобновилась высадка и посадка пассажиров

Железнодорожная станция «Джанкой» в Республике Крым вновь начала осуществлять посадку и высадку пассажиров поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Ранее сообщалось, что с 23 мая на станции не производилась посадка и высадка пассажиров, поезда следовали мимо станции, также был организован подвоз пассажиров к ближайшей станции. О причинах не сообщалось.

«Вниманию пассажиров! Станция «Джанкой» 25 мая начала принимать поезда для посадки-высадки. Поезда возвращаются на маршрут поэтапно. Обращаем ваше внимание на схему движения», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в Крым с остановкой в Джанкое проследуют поезда прибытием 25 мая в Симферополь: № 98 Москва – Симферополь, № 18 Москва – Симферополь, № 68 Москва – Симферополь. Из Крыма с заездом в Джанкой с предварительной остановкой на ст. «Урожайной» проследует поезд отправлением 25 мая: № 168 Симферополь – Москва.

По временной схеме без заезда в Джанкой с остановкой на ст. «Урожайной» проследуют восемь поездов: № 316 Симферополь – Адлер, № 28 Симферополь – Москва, № 180 Евпатория – Санкт-Петербург, № 008 Севастополь – Санкт-Петербург, № 68 Симферополь – Москва, № 26 Симферополь – Минеральные Воды, № 174 Евпатория – Москва, № 92 Севастополь – Москва.