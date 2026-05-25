К сезону откроют 24 пляжа

Купальный сезон в Севастополе откроют 15 июня, к этому моменту в городе откроются 24 официальных пляжа. Решение принято 25 мая на аппаратном совещании в правительстве города.

— Из общего перечня исключили пляж «Вязовая роща» и пляж пансионата «Изумруд», — сообщила, не объяснив причину, замдиректора департамента городского хозяйства Александра Игнатьева.

Все остальные пляжи, по ее словам, готовят к купальному сезону: восстанавливают твердые покрытия, подсыпают гальку или песок, ведут ремонтно-восстановительные и покрасочные работы, ремонтируют, устанавливают и красят кабины для переодевания, готовят пляжные элементы благоустройства.

Параллельно операторы заключают сезонные договора на вывоз мусора. Особое внимание уделяется оснащение пляжей для маломобильных групп населения, устанавливаются пандусы для спуска в воду, раздевалки, туалеты, душевые кабинки, специализированные дорожки.В границах зон купания водолазы обследуют морское дно.

А.Игнатьева отметила, что на четырех пляжах — «Хрустальный», «Дельфин», «Яшмовый» и «Серебряный» нет возможностей для беспрепятственного доступа к морю маломобильных граждан.

— Все операторы пляжей заключили договоры на проведение лабораторных исследований проб воды и грунта, — продолжила А.Игнатьева.

По ее словам, на 21 пляже имеются стационарные и модульные укрытия, а вот на пляжах «Яшмовый», «Серебряный» и «Дельфин» укрыться при опасности будет негде.

Напомним, что в 2025 году в Севастополе было 26 пляжей. Для пляжа «Вязовая роща» целый год никак не могли найти оператора.