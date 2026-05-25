Электрички переходят на летнее расписание

Пригородные поезда Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) переходят на летний график движения с 30 мая. Такое расписание будет действовать до 27 сентября.

В летнем графике движения электропоездов скорректировано расписание ряда рейсов, назначены новые остановки в курортных районах Крыма, сообщила пресс-служба ЮППК. Кроме того, будут запущены восемь дополнительных поездов по трем направлениям: Евпатория – Соленое Озеро; Евпатория – Симферополь и Феодосия – Владиславовка.

Переход на летний график движения пригородных поездов происходит ежегодно с началом курортного сезона. Расписание составляют с учетом комфортных пересадок на поезда дальнего следования на узловых станциях Крыма.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте компании ug-ppk.ru.