Дом на Леваневского, 18 отремонтируют до начала зимы

Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства заключило новый контракт с местным ООО «Основа» на ремонт дома на Северной стороне, взорванном в феврале 2024 года.

Ранее стало известно, что власти Севастополя в связи с невыполнением компанией ООО «Авес-Строй» взятых на себя обязательств по восстановлению многоквартирного дома на улице Леваневского, 18, контракт расторгли. В качестве нового исполнителя привлекли организацию, которая уже работала на данном объекте в статусе субподрядчика. Стоимость нового контракта с компанией «Основа» составила 63,7 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 1 декабря текущего года.

Расторгнутый контракт с «Авес-Строй» был заключен в ноябре 2024 года на сумму 97,4 млн рублей. Сдать объект должны были в ноябре 2025-го. На момент расторжения договора в апреле 2026 года работы были выполнены лишь на треть.

Взрыв в доме на ул.Леваневского, 18, от которого пострадали 11 квартир, произошел 6 февраля 2024 года. Тогда в результате теракта обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. Взрыв организовала завербованная украинскими спецслужбами женщина — хозяйка одной из квартир. Целью теракта должен был стать арендовавший ее квартиру офицер Черноморского флота РФ. В июле прошлого года Южный окружной военный суд приговорил террористку к 22 годам колонии общего режима.