Запаса питьевой воды в Крыму хватит на 400 дней

Обильные осадки с начала года позволили заполнить водохранилища региона на 77%, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Суммарного запаса воды в водохранилищах Республики Крым хватит на 400 суток.

«Благодаря обильным осадкам, которые выпали в Крыму с начала этого года, крымские водохранилища естественного стока наполнены на 77% от проектного объема. Этих запасов нашей республике хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток даже без учета притоков в будущем. Суммарный объем воды во всех водохранилищах Крыма (без Чернореченского в Севастополе) составил, по данным на 21 мая, порядка 186 млн кубометров», — цитирует телеграм-канал С.Аксенова ТАСС.

166 млн кубометров воды из общего объема сосредоточено в питьевых водохранилищах, что на 50 млн кубометров больше, чем в прошлом году.

О водоснабжении Крыма

Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков.

В 2025 году, как сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества осадков режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым.

Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур.