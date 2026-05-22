Выставку «Рубо.170» готовят к открытию

В ретрокинотеатре «Украина» с 11 июня по 25 октября посетители смогут увидеть подлинные фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» и другие раритетные работы мастера батальной живописи Франца Рубо.

В фойе кинотеатра готовится к открытию уникальная выставка, посвященная 170-летию Франца Рубо и 170-летию окончания Крымской войны. В настоящее время проводятся подготовительные работы для демонстрации части подлинного полотна «Штурм 6 июня 1855 г.» – «Атака» и «Левее Юферова», сообщила пресс-служба Музея обороны Севастополя.

«В рамках обмена фондовыми коллекциями в апреле 1965 года Бородинской панораме были переданы два фрагмента подлинной Севастопольской панорамы для того, чтобы они имели образец живописи Франца Рубо. 60 лет эти фрагменты находились в Москве, в 2019 году были отреставрированы и в декабре 2025 года возвращены в Севастопольскую панораму. Теперь мы будем их использовать в наших выставочных проектах», — рассказала старший научный сотрудник отдела «История Севастополя» Ольга Завгородняя.