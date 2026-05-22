Ввели лимит на продажу топлива

На севастопольских заправках с 22 мая топливо отпускают только по 20 литров.

По словам и.о.заместителя губернатора Павла Иено, на сегодня ограничения по 92 и 95 бензину, а также дизельному топливу введены на заправках АТАН и ТЭС. 20 литрами можно заправить автомобиль или залить в канистру. Дизтопливо на заправках ТЭС отпускается пока только по талонам.

— К вечеру мы ожидаем поставку 92-го, 95-го бензина и дизельного топлива. Правительством города, а также правительством Крыма проводятся все необходимые мероприятия по нормализации ситуации в кратчайшие сроки, — сказал П.Иено.

Он также отметил, что введенная мера уже показала свою эффективность, она позволит избежать искусственного ажиотажа.

П.Иено обратился ко всем жителям Севастополя и гостям города с просьбой подойти к ситуации с пониманием, и пообещал держать в курсе событий.