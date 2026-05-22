Второй раз стала призером финала Всероссийской олимпиады

Диплом призера дает право на поступление в ведущие вузы России без вступительных экзаменов по профильному направлению.

Это не первый успех девушки на столь высоком уровне. В прошлом году она также вошла в число призеров главной национальной школьной предметной олимпиады. М.Марченко также неоднократно побеждала в региональных олимпиадах.

Кроме русского языка, девушка интересуется литературой, изучает китайский язык. Она — победительница первенства Севастополя по классическим шахматам среди девушек до 17 лет.