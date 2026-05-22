Севастопольские атлеты вернулись с соревнований по бодибилдингу с медалями

Как сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Севастополя, ежегодные Всероссийские соревнования по бодибилдингу «Самсон-63» прошли в Краснодаре с 15 по 17 мая. Севастополь представляли восемь спортсменов.

Мария Михайлик завоевала две золотые медали: в абсолютном первенстве и как фит-модель свыше 168 см.

На высшую ступень пьедестала почета поднимались также Лилия Пономарева (бодифитнес до 168 см) и Игорь Кирнос (бодибилдинг до 70 кг).

«Бронза» досталась Олегу Какорину (бодибилдинг свыше 100 кг) и Никите Широбокову (бодибилдинг).