Пострадавшего в Качинской школе юношу отправили на лечение в Москву

Молодого человека, пострадавшего 20 мая в результате обрушения балкона в качинской школе №13, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве (РДКБ).

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, юношу везут на реанимобиле, поскольку характер травм не позволяет использовать санитарную авиацию.

«Парень в тяжелом состоянии, но стабилен, его сопровождают квалифицированные медработники», – сообщил глава города. Он уточнил, что мать пострадавшего юноши накануне выехала в Москву.

Еще одного пострадавшего с травмой грудной клетки также готовят к отправке в столицу. Решено, что он продолжит лечение в РДКБ. Состояние молодого человека позволяет ему поехать в Москву поездом, что он и сделает в сопровождении родителей и медработника.

М.Развожаев подчеркнул, что все траты на поездку и пребывание в Москве городское правительство берет на себя.

В севастопольских больницах сейчас продолжают лечение восемь ребят. Двое из них — в тяжелом состоянии, но стабильны. Еще шестеро с травмами средней степени тяжести остаются в больницах под контролем медиков. Двое пострадавших уже выписаны.