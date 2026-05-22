Напомнили о безопасности отдыха у воды

На базе Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Севастополю прошла рабочая встреча с операторами пляжей.

Мероприятие посвятили основным аспектам обеспечения безопасности отдыхающих в грядущий купальный сезон. С разъяснениями и рекомендациями выступили специалисты отделения безопасности людей на водных объектах, руководство ГИМС, представители Севприроднадзора и горхоза.

Также была поднята тема централизованного вывоза и утилизации грунта с пляжей при обнаружении точечных загрязнений нефтепродуктами.

Возникшие дополнительные вопросы решено обсудить на итоговом совещании перед самым стартом сезона, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Плановая работа

Операторы активно готовят пляжи к купальному сезону. Все уже заключили договоры на лабораторные исследования почвы и воды, на большей части водолазы проверили дно, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Повторный мониторинг качества воды и песка, а также обследование береговой линии запланированы на конец мая — перед самым стартом купального сезона.

Открытие и продолжительность купального сезона ежегодно определяется постановлением правительства Севастополя. В прошлом году сезон стартовал 15 июня и завершился 15 октября.