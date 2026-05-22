Грузовикам проезд через пункт пропуска «Джанкой» временно закрыт

Ограничение не касается грузов военного назначения, лекарств, топлива, техники для восстановления инфраструктуры, скоропортящихся продуктов и продовольственных товаров первой необходимости.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о временном ограничении движения грузовых автомобилей на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в направлении автомобильного пункта пропуска «Джанкой». Решение действует с 0:00 21 мая 2026 года до особого распоряжения.

Перевозчиков просят заранее учитывать временное ограничение при планировании маршрутов.