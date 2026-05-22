Дороги сделают более безопасными

В России утвержден план реализации стратегии повышения безопасности на дорогах. Он содержит более 260 мероприятий, в том числе введение номерных знаков для самокатов.

Обновление дорожной инфраструктуры, совершенствование подготовки водителей в автошколах, новые требования к средствам индивидуальной мобильности, быстрое реагирование и помощь пострадавшим в ДТП — эти и другие направления нашли отражение в плане мероприятий, распоряжение об утверждении которого подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Один из главных разделов документа посвящен обновлению дорожной инфраструктуры. Цель этой работы — снижение рисков, связанных с выездом на полосу встречного движения и наездами на пешеходов. Так, в 2026-2028 годах устройствами разделения встречных потоков будут оснащаться четырехполосные дороги независимо от их категории. Всего до 2030 года так будет оборудовано 250 км таких автомагистралей. К этой же дате будет сооружено 40 надземных пешеходных переходов.

Запланировано и строительство путепроводов в местах пересечения дорог и железнодорожных путей. В 2026-2030 годах возведут 13, а в 2031-2036 годах — еще шесть. Кроме того, в 2027 году Минтранс должен разработать проект федерального закона, согласно которому пересечение железнодорожных путей и автомобильных дорог I-III категорий должно быть исключительно разноуровневым. Это предполагает строительство новых тоннелей или надземных эстакад.

Другим важным направлением плана реализации стратегии стало введение новых мер регулирования движения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, к 2028 году МВД и Минтранс должны организовать государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности — на них в обязательном порядке будут устанавливаться номерные знаки. А к 2030 году должен быть решен вопрос с их обязательной маркировкой о соответствии установленным требованиям безопасности. Согласно плану, такие транспортные средства должны быть «интегрированы в городские транспортные системы».

С учетом новых реалий дорожного движения будет проводиться и подготовка водителей в автошколах. К 2027 году в программы обучения водителей включат тему необходимых действий при дорожных происшествиях. В их числе — оформление электронного извещения о ДТП, выполнение фотофиксации его обстоятельств и отработка практических навыков оказания первой помощи.

В числе других мер — проработка возможности создания трассовых пунктов медицины катастроф вдоль дорог в удаленных или труднодоступных местах. Начиная с 2030 года этим займутся Минздрав и региональные власти.