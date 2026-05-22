Детсад заплатит компенсацию за перелом ноги

При участии прокуратуры в Севастополе суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребенка, получившего травму в частном детском саду.

Прокуратура Гагаринского района провела проверку по факту травмирования ребенка в частном детском саду. Установлено, что в июне 2025 года мальчик, которому не было и двух лет, на прогулке в частном детском саду упал с лестницы на детской площадке и сломал ногу.

Мать ребенка подала иск о взыскании с детского сада компенсации морального вреда вследствие причинения вреда здоровью и штрафа в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Участвующий в деле прокурор дал заключение о законности ее требований.

С учетом мнения прокурора суд удовлетворил исковое заявление и взыскал в пользу матери и ее ребенка денежные средства на общую сумму 750 тысяч рублей, в том числе 250 тысяч — за неудовлетворение требований истца в добровольном порядке.