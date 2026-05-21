Выставка рассказывает о Херсонесском приграничье

Экспозиция «Херсонесское приграничье. Зарисовки из жизни соседей» открылась в фондохранилище музея-заповедника на Античном проспекте.

В экспозиции – находки из некрополя Фронтовое-3, исследованного в 2018 году при строительстве трассы «Таврида».

Как сообщили в Музее-заповеднике «Херсонес Таврический», памятник никогда не был разграблен, что является редкостью для Юго-Западного Крыма. Большинство найденных погребений относится к римскому времени и несколько – к эпохе бронзы. Раскопки могильника подарили миру тысячи уникальных артефактов, которые в настоящее время хранятся в фондах музея-заповедника.

Посетители выставки смогут увидеть мечи, кинжалы, керамическую посуду, бронзовые иглы, зеркала, украшения, стеклянные сосуды и бальзамарии. Гордостью музейщиков является стакан с рельефным орнаментом и древнегреческой надписью «Одержи победу».

К слову, его точную реплику можно найти в сувенирных магазинах Херсонеса.

Посетить выставку можно до 12 июня, время работы с 9:00 до 17:00.