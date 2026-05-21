Ведется следствие по обрушению балкона

Следователи продолжают работу в качинской школе №13, где 20 мая обрушился балкон и пострадали несовершеннолетние.

Следком в рамках расследования уголовных дел по фактам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц проводит комплекс неотложных мероприятий на месте происшествия в поселке Кача.

Установлено, что между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и ООО «Специализированный застройщик «Темпрано» заключены контракты по капремонту здания школы в поселке Кача. Акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию был подписан в мае 2025 года. Согласно документу подрядчик выполнил работы по ремонту здания в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.

Спустя ровно год после завершения ремонта произошло обрушение конструкции балкона второго этажа школы. Находившиеся на балконе ученики 11-го класса получили различные травмы. Всем им оказывается медицинская помощь.

Также в ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц учреждения и лиц, ответственных за эксплуатацию здания.

Следователи допрашивают широкий круг лиц, в том числе несовершеннолетних, их законных представителей, работников школы и иных лиц, причастных к ремонту объекта; назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы, изучается документация по проведению ремонтных работ.

Пострадавших стало больше

Десять пострадавших подростков остаются в больнице. Шестеро ребят — стабильны, у них травмы средней степени тяжести. Еще одна девушка сама приехала в больницу вечером. Она в удовлетворительном состоянии, под наблюдением врачей.

Еще трое — девушка и двое парней — в тяжелом состоянии. Одного из молодых людей вечером прооперировали, он в реанимации, в сознании, под наблюдением врачей. Второй юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизнь.

Всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Перевели на дистанционку

«Все классы школы №13 завершают учебный год в дистанционном формате», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

Днем ранее корреспондент агентства сообщал, что учебный год в школе №13 закончат досрочно.