Состояние госпитализированных после ЧП в школе детей стабильно

Все дети, госпитализированные в городскую больницу № 5 Севастополя после обрушения балкона в качинской школе, находятся в стабильном состоянии, сообщила ТАСС и.о.заместителя врача по медицинской части Наталья Тищенко.

Всего госпитализированы 10 подростков. Двое остаются в реанимации. Третий ребенок, находящийся в тяжелом состоянии, не в реанимации.

По данным медучреждения, пятеро детей после ЧП сразу были госпитализированы в отделение травматологии, двое — прооперированы и в настоящее время находятся в отделении в состоянии средней степени тяжести. Остальные дети находятся в реанимации и в хирургическом отделении.

Ученики выпускного класса пострадали 20 мая при обрушении балкона на втором этаже школы, куда они вышли сфотографироваться. Здание было капитально отремонтировано в прошлом году. Возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц, сообщили в ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю.

