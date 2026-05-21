Школьные музеи Севастополя участвуют во Всероссийском конкурсе

Со всей страны на конкурс школьных музеев Общества «Знание» поступило 4,6 тысячи заявок. Семь из них подано от образовательных учреждений Севастополя.

Конкурс — профессиональная площадка для всех, кто делает школьные музеи живыми и интересными. Финал пройдет в октябре 2026 года. Все участники конкурса получат методическую и экспертную поддержку. Также конкурсантов ждут онлайн-встречи с наставниками из числа ведущих специалистов музейной и архивной деятельности, а также руководителей государственных музеев.

Большинство из севастопольских школьных музеев будут соревноваться в номинации «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества».

Среди участников — музей «Наследие» школы №31. Его экспозиции посвящены первой и второй оборонам Севастополя, природе родного края и народам Крыма.

Коллекция музея школы №23 им.Б.А.Кучера насчитывает 74 экспоната, в том числе личные вещи бойцов СВО. Также есть трофейные шевроны, часы, форма и рюкзак. В музее хранится и большое количество флагов, расписанных бойцами.