Школьные музеи Севастополя участвуют во Всероссийском конкурсе

Хрулёва Инга

Со всей страны на конкурс школьных музеев Общества «Знание» поступило 4,6 тысячи заявок. Семь из них подано от образовательных учреждений Севастополя.

Конкурс — профессиональная площадка для всех, кто делает школьные музеи живыми и интересными. Финал пройдет в октябре 2026 года. Все участники конкурса получат методическую и экспертную поддержку. Также конкурсантов ждут онлайн-встречи с наставниками из числа ведущих специалистов музейной и архивной деятельности, а также руководителей государственных музеев.

Большинство из севастопольских школьных музеев будут соревноваться в номинации «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества».

Среди участников — музей «Наследие» школы №31. Его экспозиции посвящены первой и второй оборонам Севастополя, природе родного края и народам Крыма.

Коллекция музея школы №23 им.Б.А.Кучера насчитывает 74 экспоната, в том числе личные вещи бойцов СВО. Также есть трофейные шевроны, часы, форма и рюкзак. В музее хранится и большое количество флагов, расписанных бойцами.

