Коров и коз внесли в электронную программу учета

Современные технологии позволяют автоматизировать ключевые процессы ветеринарного учета и документооборота. Система хранит полные данные о вакцинации и диагностических исследований животных, а также их возраст, место содержания и сведения о владельце. Программа помогает планировать противоэпизоотические мероприятия и оценивать состояние всего поголовья.

Каждой корове или козе присваивается штрих-код или QR-код, информация с которых считывается при помощи мобильного терминала. Сведения о животном моментально интегрируется с федеральными системами, а данные синхронизируются. Программа автоматически формирует акты, описи, сопроводительные перечни и другие документы, которые можно распечатать.

До сих пор подобная работа делалась вручную: ветеринарный врач обходил хозяйства, переписывал номера животных, заполнял до десятка документов на каждую скотину. Таким образом, на одно животное уходило около часа.

На сегодняшний день в систему уже внесены данные почти на 900 животных. Нововведения призвано облегчить труд ветеринарных специалистов — они получат быстрый доступ к данным, а фермеры – документы для перемещения животных или продажи продукции без задержек, сообщала пресс-служба правительства Севастополя.