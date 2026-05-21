Дослужился до начальника ОМВД

«Я уверен, что Юрий Иванович справится со всеми поставленными задачами, поскольку он отлично знает особенности своей работы и обладает всеми необходимыми навыками руководителя», — сказал на представлении начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Сергей Сигунов.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, подполковник полиции Ю.Рублев окончил Луганский государственный университет внутренних дел МВД и Академию управления МВД. В 2007 году поступил на службу в органы внутренних дел. В 2014 году был назначен начальником отделения уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району. С 2020 года проходил службу заместителем начальника ОМВД России по Балаклавскому району — начальником полиции и заместителем начальника полиции (по оперативной работе) ОМВД России по Ленинскому району.

С мая 2023 года был на должности заместителя начальника ОМВД России по Ленинскому району. 14 мая 2026 года приказом УМВД России по Севастополю назначен на должность начальника Отдела МВД России по Ленинскому району.

Награжден ведомственными наградами МВД России, имеет нагрудный знак «За отличную службу в МВД».