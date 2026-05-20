В школе №13 обрушился балкон

В качинской школе утром 20 мая произошло обрушение балкона на втором этаже. По предварительным данным, пострадали 10 выпускников, которые вышли на балкон для фотографирования.

Информацию о происшествии опубликовал в соцсети губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На месте работают оперативные службы, детям, получившим травмы разной степени тяжести, оказывают помощь. Пострадавших доставили в больницу.

«В причинах произошедшего будем разбираться. Будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств, установлены причины случившегося и приняты все необходимые меры», — написал М.Развожаев.

Позже губернатор уточнил, что пострадали девять детей — шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники. Трое — в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести. Все ребята находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту причинения школьникам травм при обрушении балкона в Качинском общеобразовательном учреждении. На месте работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места обрушения, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Общеобразовательную школу №13 в поселке Кача капитально отремонтировали в 2025 году по Президентской программе: заменили инженерные сети, окна и двери, обновили фасады.

Школа №13 является одной из старейших в Севастополе. Она основана в 1935 году. Делать фотографию выпускников на балконе — ежегодная традиция.