В Крыму выявили бруцеллез и лейкоз у крупного рогатого скота
Очаги заболеваний обнаружены в Белогорском, Джанкойском и Кировском районах полуострова.
Внеочередное заседание Республиканской чрезвычайной противоэпизоотической комиссии провел 19 мая председатель Госкомитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.
«При проведении весенних головообработок Государственной ветеринарной службой Республики Крым выявлены случаи заболевания: двух голов крупного рогатого скота лейкозом в Кировском районе, восемь голов крупного рогатого скота бруцеллезом в Джанкойском районе, 15 голов крупного рогатого скота бруцеллезом и восемь голов лейкозом в Белогорском районе за территорией населенного пункта», — сообщила пресс-служба Правительства Республики Крым.
Принято единогласное решение о проведении комплекса мер, направленных на ликвидацию и недопущения распространения опасных заболеваний.
Вспышка пастереллеза и бешенства
В феврале-марте 2026 года в Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской, Самарской и Пензенской областях, в Забайкальском крае, Якутии, Чувашии и на Алтае произошла вспышка пастереллеза и бешенства среди крупного рогатого скота. Меры по борьбе с заболеваниями включали принудительное изъятие животных из личных подсобных и фермерских хозяйств с последующим умерщвлением и сжиганием туш.