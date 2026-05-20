Учебный год в школе №13 завершили досрочно

Занятия в севастопольской школе, где в результате обрушения балкона пострадали 9 школьников, приостановлены в среду, передает корреспондент ТАСС с места происшествия.

В целом учебный год в Севастополе завершается 23 мая, а 26 мая пройдут последние звонки.

Ранее сообщалось, что девять учащихся, шесть юношей и три девушки, пострадали 20 мая при обрушении балкона на втором этаже школы, куда они вышли фотографироваться. Детям оказывается помощь, пострадавшие госпитализированы. Трое из них в тяжелом состоянии.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения школьникам травм при обрушении балкона в Качинском общеобразовательном учреждении.