Спуск на Адмирала Октябрьского готов на 90%

Ремонтные работы на ул.Адмирала Октябрьского продолжаются. По состоянию на 20 мая, завершаются работы по устройству основания перед асфальтированием. В середине июня запланирована укладка первых слоев асфальта, рассказал заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» по Севастополю Александр Куминов.

По его словам, сейчас завершаются работы по устройству фасадной системы, ведется установка облицовочных плит. С правой стороны работы будут закончены до конца мая, затем рабочие приступят к левой стороне, которую планируют полностью облицевать до 15 июня. Следующим этапом станет устройство фасада пешеходных зон.

В дальнейших планах — завершение работ по наружному освещению, установка перильных ограждений. После укладки асфальта начнется монтаж контактной троллейбусной сети. С середины июля, как сообщалось ранее, обещают запустить рабочее движение.

Общая строительная готовность составляет примерно 90%, облицовка фасадов — 75%.

Всего на объекте сейчас работают 50 человек и 10 единиц техники.