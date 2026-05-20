Лучший сварщик работает в Севтеплоэнерго

В Севастополе завершился финал регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Севастопольские мастера-2026» в номинации «Сварщик».

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: на первом месте Роман Ковалев (ГУПС «Севтеплоэнерго»); второе и третье места разделили Денис Яценко (ГУПС «Водоканал») и Эдем Смаилов (ГУП «Севастопольгаз»).

Победитель регионального этапа будет представлять Севастополь на федеральном уровне, где лучшие сварщики страны поборются за денежные призы: миллион рублей за первое место, 500 – за второе и 300 тысяч рублей – за третье.