К покосу травы привлекут приговоренных к общественно-полезному труду

В ГБУ «Парки и скверы» не хватает уборщиков и озеленителей, в том числе для покоса сорной растительности.

В прокуратуре Ленинского района Севастополя состоялось межведомственное совещание по исполнению требований законодательства в сфере благоустройства. В заседании приняли участие руководители ГБУ «Парки и скверы» и службы исполнения наказаний.

Рассматривали вопрос по увеличению числа работников по уборке, озеленению и благоустройству территорий Севастополя, в том числе для покоса сорной растительности. Также были определены дополнительные меры по заполнению вакантных рабочих мест в ГБУ «Парки и скверы».

«Рекомендовано активнее привлекать к данному виду деятельности лиц, которым в соответствии с вступившими в законную силу судебными решениями назначено выполнение обязательных работ», — сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.