Врачи спасли мужчину с гвоздем в голове

Крымские хирурги провели уникальную операцию: извлекли гвоздь из головы 29-летнего строителя, который случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Республики Крым, гвоздь попал в гайморову пазуху и остановился всего в двух миллиметрах от головного мозга.

Пациента доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6. Однако при попытке извлечь инородное тело началось активное кровотечение, которое невозможно было остановить прямым хирургическим методом. По результатам консилиума и телемедицинских консультаций было принято решение о переводе пострадавшего в Республиканскую клиническую больницу им.Семашко для оказания помощи мультидисциплинарной командой специалистов.

Врачи отделений оториноларингологии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения провели совместную операцию. Перед вмешательством была выполнена прямая селективная ангиография ветвей наружной сонной артерии. Процедура позволила врачам увидеть точную «карту» артерий, питающих область лица.

Во время основного этапа операции — удаления инородного тела — открылось артериальное кровотечение. Из-за характера раны остановить его обычным способом (наложением швов или зажимов) было невозможно. При помощи ангиографии был выявлен источник кровотечения, и для его локализации была выполнена «закупорка» сосуда специальными материалами. После этого инородное тело было удалено, а кровотечение остановлено.

Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, его состояние стабильно, он продолжает лечение в больнице.