Внесли корректировки в перечень автодорог

Постановлением правительства Севастополя от 18 мая внесены изменения в перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общего пользования, находящихся в государственной собственности города.

Теперь в общий перечень включены еще три дороги: на пр.Античном, которая была построена в 2025 году, подъезд к ФОКу и детскому саду на ул.Вакуленчука, проезд на ул.Гидрографической к детскому саду и школе.

Одновременно, из перечня исключили восьмой участок трассы «Таврида», его передали в федеральную собственность. Сейчас его обслуживает ФКУ Упрдор «Тамань».

В ходе принятия постановления губернатор Михаил Развожаев поручил усилить взаимодействие с ФКУ Упрдор «Тамань» для более быстрого реагирования на возникающие вопросы.