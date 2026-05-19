В Никитском саду открылся «Карнавал ирисов»

В этом году на цветочной выставке представлено 330 сортов ириса бородатого из четырех садовых групп.

В Никитском ботаническом саду 16 мая открылась ежегодная выставка «Карнавал ирисов». Представлены все садовые группы ирисов бородатых: карликовые ирисы — с цветоносом высотой до 40 см; среднерослые —с цветоносом до 70 см; высокорослые — выше 70 см. В каждой садовой группе есть сорта с разными сроками цветения: раннецветущие, среднецветущие и поздноцветущие. Особый восторг зрителей, по мнению пресс-службы сада, вызывают бородатые ирисы. Их так называют за специфические образования — полоски ярко окрашенных волосков на нижних лепестках – долях околоцветника.

«В наших садах ирисы появились очень давно и успели заслужить поистине всенародную любовь и признание, которые отразились во множестве названий: «сорочьи цветы», «косички», «лягушачье копье» или «фиалковый корень», — рассказывает куратор выставки Ирина Улановская.

В России ирис нередко называют «касатик», на Украине — «петушок». Болгары, сербы и хорваты в честь славянского громовержца Перуна называют ирис «перуника». Но есть версия, что свое имя цветы получили в честь богини радуги Ириды — им доступны практически все ее цвета и оттенки: от чисто-белого до абсолютно черного, за исключением ярко-алого.

По легенде первый ирис расцвел миллионы лет назад и был так прекрасен, что полюбоваться им пришли не только звери, птицы и насекомые, но и все природные стихии — вода и ветер разнесли созревшие семена по всей земле. А когда семена проросли и расцвели, ирис стал одним из любимых растений человека.