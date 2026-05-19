У берегов Фороса исследуют затонувший пароход

Стартовала подводная экспедиция к затонувшему в 1918 году пароходу «Ростов». В рамках исследований планируется создание цифровой 3D-модели парохода, работа с архивами и дальнейшее изучение истории судна и его экипажа.

Экспедиция организована Севастопольским городским отделением Русского географического общества и ООО «Парк Форос» при поддержке Севастопольского государственного университета и Черноморского высшего военно-морского училища им.П.С.Нахимова (ЧВВМУ).

Перед началом погружений в дань уважения к памяти моряков, погибших при крушении парохода, участники провели памятный ритуал, опустив к борту затонувшего парохода икону Святого Праведного Воина Феодора Ушакова — небесного покровителя Русского флота. После водолазы, оснащенные современным оборудованием для подводной съемки, совершили погружения на глубину 15 м. Они осмотрели корпус парохода, зафиксировав состояние каждого элемента, провели фото и видеосъемку.

Несмотря на сложности, связанные с восточным течением, удалось полностью обследовать объект и зафиксировать точное местоположение «Ростова».

«Такие проекты являются мостом между прошлым и будущим. Они объединяют ученых, военных моряков и энтузиастов, а сохраняя затонувшие суда, мы возвращаем забытые истории и даем им голос. Каждый новый объект — это еще одна страница прошлого, открытая для будущих поколений», — сообщила пресс-служба Севастопольского отделения Российского географического общества.

Пароход «Ростов» 1867 года постройки затонул 15 апреля 1918 года во время рейса из Алушты в Севастополь. Проходя мимо мыса Сарыч встретился с немецкой подводной лодкой UC-23, находившейся на боевом дежурстве в этом районе. Команда корабля отказалась выполнять приказы командира субмарины, и по судну немцами был открыт огонь. Получив повреждения корпуса, «Ростов» стал уходить к берегу и смог выброситься на отмель в районе Фороса. Сейчас пароход лежит на правом борту на глубине 8–12 м, всего в 30–40 м от берега. Носовая часть судна разрушена, но корма, руль, винты и костяк корпуса сохранились, что позволяет исследователям изучать его конструкцию.