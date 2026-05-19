Призывал взорвать Кремль

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность жителя города Симферополя, публично призывавшего к уничтожению Московского Кремля.

Установлено, что 48-летний безработный гражданин России и Украины неоднократно размещал в украинских группах мессенджера Telegram комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности — уничтожению символа российской государственности и официальной резиденции Президента Российской Федерации. Кроме того, мужчина, придерживающийся крайне националистических взглядов, агитировал участников чата убивать русских людей.

Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям УК «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Согласно санкциям статей комментатору может грозить до 7 лет лишения свободы.