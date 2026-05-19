Повреждены 66 домов и 34 автомобиля

В ночь на 17 мая в Севастополе силами ПВО было нейтрализовано 64 БПЛА, погибших и пострадавших нет.

Об этом в понедельник, 18 мая на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, выявлены повреждения различной степени тяжести в 21 многоквартирном доме и в 45 частных. Выбиты стекла, повреждены фасады и крыши.

Кроме того, повреждения получили 34 личных автомобиля. В одном случае зафиксировано повреждение общественного транспорта. Два объекта электроснабжения также были повреждены, все аварийные ситуации устранены. Еще один поврежденный объект — физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Верхнесадовое.

А.Краснокутский сообщил, что в результате падения обломков БПЛА возникло два пожара, которые были оперативно устранены.