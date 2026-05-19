Отчитались об исполнении бюджета за I квартал

Отчет об исполнении бюджета города за первый квартал 2026 года и отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда одобрили 18 мая на заседании городского правительства.

Доходы выросли на 10%

Рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%. По информации и.о.директора департамента финансов Ирины Исаенко, в бюджет Севастополя поступило 15,6 млрд, а израсходовано — 16,3 млрд рублей. Годовой план по доходам исполнен на 18,6%. Объем безвозмездных поступлений в городской бюджет составил 6,1 млрд рублей. Из них на субсидии пришлось 56%, на дотации — 34%, на остальные межбюджетные трансферты — 10%.

Темпы роста объема поступлений по налоговым и неналоговым доходам за 1 квартал текущего года к аналогичному периоду прошлого года составил 10,5%. Прирост 900 млн рублей обеспечен по таким основным доходным источникам, как налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налоги по специальным режимам, налог на имущество организаций.

Дефицит в пределах плана

Исполнение расходной части бюджета за 1 квартал 2026 года составило 16,3 млрд рублей, годовой план исполнен на 18,4%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, прирост составил 1,2 млрд рублей.

В первоочередном порядке были обеспечены все социально значимые расходы бюджета: заработная плата, оплата коммунальных услуг, энергоносителей, выплата пособий, компенсаций, льгот, страховые взносы на обязательное медицинское страхование.

В течение отчетного периода на эти цели было направлено 8 млрд рублей, что составило почти 50% всех освоенных расходов.

— Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают направления, которые непосредственно влияют на качество жизни жителей и благосостояние города: здравоохранение, образование, социальная политика, ЖКХ, национальная экономика, — сообщила И.Исаенко.

Таким образом, расходы за отчетный период — в пределах планового дефицита,

О Резервном фонде

Резервный фонд правительства Севастополя на 2026 год утвержден в объеме 400 млн рублей. В течение первого квартала было выделено 106,4 млн рублей, освоение составило 46,8 млн рублей.

Утвержденный правительством города отчет о бюджете за первый квартал направят на рассмотрение в Законодательное собрание.