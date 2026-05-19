На паромное сообщение через Керченский пролив выделят 5 млрд рублей

Правительство России направит 5 млрд рублей в 2026 году на развитие паромного сообщения через Керченский пролив, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«На поддержку этого направления выделим в текущем году 5 млрд рублей, что позволит обеспечить курсирование паромов между портами Керчь и Кавказ. Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов», — цитирует главу кабмина ТАСС.

М.Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин всегда уделяет особое внимание вопросу обеспечения эффективной работы транспортных маршрутов Крыма и Севастополя.

«Наступает летний сезон, когда путешественников на крымских курортах становится больше. Миллионы туристов со всей страны посещают исторические, культурные достопримечательности или проводят время в здравницах полуострова», — сказал М.Мишустин.

«Для таких поездок можно воспользоваться любым из направлений. Это федеральная трасса «Новороссия», протянувшаяся вдоль северного побережья Азовского моря — от Ростова-на-Дону до Симферополя. Она является частью Азовского кольца, пути вокруг этого внутреннего российского моря, который вместе с железнодорожной магистралью проходит и по Крымскому мосту. А также — бесплатными для пассажиров автомобильными и железнодорожными паромами через Керченский пролив», — отметил председатель правительства.

С 24 февраля 2022 года прекращено авиасообщение с Крымом, а после теракта на мосту 8 октября — грузовики со скоропортящимися продуктами и топливом переправляются на полуостров паромами.