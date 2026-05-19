Избила и выбросила на лестничную клетку

Ранее судимая жительница Севастополя предстанет перед судом за причинение смерти своей знакомой.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Следственным отделом по Нахимовскому району установлено, что в ночь на 28 февраля 2026 года в квартире дома по ул.Горпищенко между женщиной и ее 63-летней знакомой произошел конфликт. Нетрезвая обвиняемая нанесла потерпевшей множественные удары руками и ногами в область головы, после чего оттащила ее на лестничную площадку.

Избитую женщину госпитализировали, но несмотря на оказанную помощь она скончалась спустя месяц от полученных телесных повреждений.

Подозреваемая была задержана и по ходатайству следователя судом заключена под стражу. В отношении нее собрана достаточная доказательственная база.

Уголовное дело расследовано и направлено в суд.