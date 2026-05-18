Задержан за кражу банковского терминала и кега пива

Как сообщали в пресс-службе УМВД России по Севастополю, однажды вечером компания друзей распивала спиртное на улице. Когда веселье было в самом разгаре, алкоголь закончился, а денег на продолжение не осталось, изрядно выпивший герой истории быстро нашел выход из ситуации.

Он приметил пивной ларек неподалеку. Открыв окно выдачи товара, мужчина стал искать, чем бы поживиться. Первое, что попало ему под руку, — банковский терминал, который злоумышленник спьяну принял за мобильный телефон.

Затем он проник внутрь ларька и попытался наполнить найденную там пластиковую бутылку пивом. Из-за сильного опьянения это не удалось. Но похититель не растерялся: вытащил из ларька весь кег. В течение двух дней похититель со своими друзьями выпили 30 литров пива. А терминал он разбил и выбросил, когда понял, что украл не смартфон, а бесполезный для него аппарат.

Утром продавец ларька заметила кражу и обратилась в полицию, предоставив видео, на которое попал злоумышленник. Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Ленинскому району установили и задержали вора. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.