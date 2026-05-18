В Новом Херсонесе стартовал Большой фестиваль искусств
На Грифон Арене 17 мая прошел первый концерт летнего сезона фестиваля. В его программу включили лучшие образцы русского музыкального творчества: арии из знаменитых опер и фрагменты масштабных симфонических произведений, духовные сочинения и романсы.
Зрители услышали шедевры Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Павла Чеснокова, Георгия Свиридова, Родиона Щедрина, а также русские народные песни.
Летняя программа Большого фестиваля искусств в Херсонесе продлится до сентября. К встрече с крымчанами уже готовятся коллективы и солисты из разных регионов России, сообщила пресс-служба Нового Херсонеса.
В ближайших планах — концерт Уральского народного хора 12 июня и выступление Хора Сретенского монастыря 14 июня.
Мероприятия реализуются при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.