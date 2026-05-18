Утверждены единые меры поддержки бойцов СВО

Президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ «О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в субъектах Российской Федерации». Документ вступил в силу.

Указ устанавливает единый для всех регионов страны минимальный гарантированный перечень мер социальной поддержки, который будет предоставляться бойцам и ветеранам СВО, участникам боев в приграничных территориях, сотрудникам силовых ведомств, ополченцам Донбасса, участвовавших в конфликте после 2014 года, а также членам их семей.

Властям субъектов РФ поручили в кратчайшие сроки привести региональное законодательство в соответствие с указом и обеспечить оказание установленных мер. Среди них — льготы при посещении учреждений культуры и спорта, различных мероприятий; выплату субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей на газификацию домовладения; содействие в трудоустройстве и обучении; предоставление социальной, юридической, медицинской и психологической помощи в приоритетном порядке.

Семьи участников СВО освобождаются от родительской платы в детсадах. Кроме того, детей военнослужащих в первоочередном порядке зачисляют в ближайшие к дому дошкольные учреждения и школы, обеспечивают им бесплатное питание, кружки, секции и путевки в детские оздоровительные организации.

Ветеранам будут предоставлять приоритетное право на получение социальных услуг на дому, в полустационарной или стационарной форме. Срок оказания мер поддержки — не менее чем до конца года, следующего за годом завершения СВО. Для инвалидов боевых действий, членов их семей, а также родственников погибших — бессрочно.

Главы субъектов страны должны обеспечить предоставление мер поддержки независимо от даты и места заключения контракта и вести учет льгот. Кроме того, руководители регионов будут содействовать торговым сетям во введении скидок и выпуске специальных карт для участников СВО, проводить информационные кампании по формированию уважительного отношения к военнослужащим и поддерживать общественные организации, которые занимаются помощью ветеранам.