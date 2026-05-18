Тетя присвоила деньги племянника-инвалида

Воспользовавшись статусом опекуна несовершеннолетнего ребенка-инвалида, женщина присвоила более 85 тысяч рублей его пенсии, которые потратила на личные нужды.

Установлено, что 58-летняя жительница Севастополя — тетя ребенка-инвалида, от которого при рождении отказалась мать, спустя пять лет изъявила желание стать его опекуном. После оформления необходимых документов она получила доступ к его банковскому счету, на который происходили зачисления пенсии по инвалидности.

Женщина имела долги, в том числе по исполнительным производствам. Она решила часть денег племянника потратить на улучшение своего материального положения. Ребенок при этом все время содержался в больнице, а родственница только изредка навещала его.

О преступной деятельности злоумышленницы стало известно сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нахимовскому району, которые передали информацию для проверки коллегам из ОЭБиПК. Факт присвоения денежных средств подтвердился. По статье «Присвоение чужого имущества» тетя может лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.