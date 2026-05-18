Территория у Французского кладбища — в лидерах на благоустройство

До 12 июня севастопольцы должны из 30 общественных пространств в разных районах города выбрать четыре, которые будут благоустроены в 2027 году.

В Балаклавском муниципальном округе выбирают из шести территорий. На сегодняшний день лидирует общественное пространство у мемориала французским воинам на Монастырском шоссе, 4Б. За него проголосовали 1107 человек, что несколько удивляет: в этой части Балаклавского района расположены СНТ и ИЖС, следовательно проживает не так много людей.

В Гагаринском районе из пяти общественных пространств наибольшее количество голосов (2162) набрала территория у дома №40 по ул.Павла Корчагина в Камышовой бухте. В прошлом году за эту территорию также голосовало много людей, но в итоге победила территория у камышовского филиала СевТЮЗа — «Океан».

Из шести объектов в Ленинском МО вперед вышла зеленая зона в районе дома №97 по ул. Хрусталева (1459 голосов).

В Нахимовском МО из пяти территорий пока большинство голосов (1324) отдано за сквер Папанина, расположенный на ул.Дзержинского недалеко от здания местной администрации. Несмотря на то, что жители Корабельной стороны вполне довольны своим сквером, они просят его облагородить и слегка осовременить. Есть и предложение объединить единой прогулочной зоной два соседних сквера: имени Героев Советского Союза, расположенного возле бывшего кинотеатра «Севастополь» и сквер Папанина.

Напомним, что проголосовать за благоустройство можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Госуслуги.Решаем вместе», или через волонтеров, которые работают в общественных местах.